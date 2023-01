Le crack portugais, qui avait rejoint les Colchoneros en 2019 pour 126 millions d’euros pour un bail de 7 ans, vient de filer vers la Premier League rejoindre les Blues de Koulibaly et Mendy. Le prodige qui avait suscité beaucoup d’attentes, n’a pas totalement satisfait, du côté de Madrid. Et désireux quitter le Wanda Metropolitano cet hiver, après des relations exécrables avec son coach Diego Simeone, le Lusitanien a réclamé son départ. Finalement, les Colcheneros qui avaient besoin de liquidités pour compenser les pertes liées à l’absence de compétition européenne, avaient demandé entre 130 et 140 millions d’euros. Intéressés, le PSG, le Bayern Munich, Arsenal, Manchester United ou encore Chelsea ont estimé que c’était trop cher. L’Atletico s’est finalement ravisé, en évoquant un prêt payant de 21 millions d’euros. Une option qui a séduit les Blues, qui sont passés à l’offensive et qui ont négocié. Et finalement, ce mercredi, Chelsea a officialisé l’arrivée de l’ancien joueur du Benfica, sous forme d’un prêt payant, de 11 millions d’euros selon le journal portugaisA Bola. «L’attaquant portugais João Félix fera partie de l’équipe de Chelsea pour le reste de la saison, après être arrivé à Stamford Bridge en prêt de l’Atletico Madrid». Un nouveau départ pour João Félix, qui avait prolongé à l’Atlético jusqu’en 2027 et qui va donc tenter de s’affirmer avec Chelsea qui traverse des moments difficiles, dans la réputée Premier League.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy