Comme tout le monde le sait, Sadio Mané a des envies de départ et semble privilégier le Bayern de Munich désireux l’enroler et qui a fait 2 offres, repoussées par les Reds de Liverpool. Cependant, l’ogre bavarois ne compte pas lâcher l’affaire et le meilleur buteur de l’histoire de la sélection du Sénégal montre son désir de rejoindre le club munichois. Et selon Footmercato qui relaie Sky Sports, Julian Nagelsmann, le coach bavarois, aurait appelé directement au téléphone le MVP de la dernière CAN et ce dernier lui aurait clairement montré son souhait de rallier la Bavière la saison prochaine. «Je joue où vous avez besoin de moi», aurait-il répondu à son possible futur entraîneur lorsque celui-ci l’a interrogé par rapport à sa position sur le terrain. Le média anglais de préciser également que Mané, au moment des négociations, aurait assuré : «je veux juste déménager à Munich». Voilà qui est dit, l’idylle de 6 ans entre Mané et Anfield risque de s’estomper cet été.

