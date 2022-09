XALIMANEWS-Annoncé proche de Lorient, Bamba Dieng va finalement rejoindre l’Angleterre. Andrea Radrizzani, le président de Leeds, a confirmé ce jeudi, l’arrivée imminente de l’attaquant marseillais.

«Accueillons Bamba Dieng», a-t-il écrit sur Twitter, tout en précisant que le club anglais travaillait en parallèle pour recrutement de Cody Gakpo, que le PSV Eindhoven souhaiterait finalement conserver.

Indésirable à l’OM, malgré une belle première saison dans la Ligue 1, le Sénégalais convoité par Lorient qui s’était même entendu sur les contours d’un transfert avec son homologue marseillais, va finalement prendre la direction de la Premier League.

Agreed. Let s welcome Bamba Dieng and we will continue to work on Gapko. Now it s time to focus on the pitch and support our new project and the great job Jesse and the staff are doing ???