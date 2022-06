Annoncé proche du FC Barcelone et désiré par Chelsea, Raphina est aussi dans le viseur des Gunners. Et selon The Athletic, Arsenal a vu son offre refusée ce mercredi. D’après la source, l’offensive de la direction londonienne est très nettement en dessous des attentes de Leeds qui a donc logiquement décliné les premières avances. Cependant, l’intérêt d’Arsenal reste important et Mikel Arteta apprécie fortement l’idée de voir le Brésilien rejoindre son groupe. Cependant, selon toujours The Athletic, le joueur de la Canarinha privilégierait le Barça et Chelsea.

