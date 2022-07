XALIMANEWS-Le Brésilien Gabriel Jesus va rejoindre Arsenal après quelques saisons passées chez les Skyblues. Dans un post publié sur Twitter, l’attaquant de la Seleçao a fait ses adieux à son club.

Aprês l’arrivée du Norvégien Erling Haaland à Manchester City, la concurrence allait être rude pour l’Auriverde Gabriel Jesus. De ce fait, le Brésilien a rejoint le club londonien d’Arsenal. Ce lundi matin, le joueur de la Canarinha a fait ses adieux aux Skyblues en publiant une vidéo et en partageant un message sur Twitter.

«Merci Manchester City et toutes les personnes qui ont fait de ce club ma vie pendant toutes ces années. Il est temps de vivre un nouveau rêve ! Merci Manchester City». Une page se tourne.

Thanks Man City and all the people who made this club my life for all these years. Time to live a new dream!



Thanks @mancity pic.twitter.com/c0jzYa0qw1