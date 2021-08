L’agent du Portugais, Jorge Mendes avait entamé des négociation avec les champions d’Angleterre pour un transfert, mais ces derniers se montreraient plutôt réticents à l’idée de verser une indemnité de transfert à la Juve. Profitant de cette brèche ouverte, la direction de Manchester United voudrait faire capoter l’affaire entre City et CR7. Et selon les indiscrétions de Manchester Evening Post, la famille Glazer serait persuadée que recruter la star portugaise à Old Trafford pourrait lui donner du crédit auprès des supporters. Entre les actionnaires majoritaires et les fans mancuniens, les problèmes se sont multipliés depuis le projet avorté de Super League, rapporte Footmercato. L’occasion serait donc trop belle pour être vraie, pour les Glazer qui réaliseraient un véritable coup de force en doublant City.

Après Jadon Sancho et Varane, la direction des Reds Devils souhaiterait enrôler le Portugais Cristiano Ronaldo. Manchester United serait même en pôle position pour rapatrier le joueur dont on annonçait très proche des Skyblues. L’international portugais a déjà fait ses adieux à ses partenaires, ce vendredi, et ne devrait plus être Juventuno. Une information confirmée par le coach bianconero, Massimiliano Allegri en conférence de presse, selon Footmercato.

