« Je continue de lui parler, je pense qu’il sera avec nous l’année prochaine si Dieu le veut, je lui parle depuis plus d’un an. Je n’étais pas sûr qu’il continue en Angleterre. En décembre, il m’a dit qu’il voulait vraiment venir. Ce serait très sympa de l’avoir. La seule chose que j’ai à lui dire c’est que, quand on joue à La Bombonera, le terrain tremble quand le stade est plein. Je n’en doute pas, il viendra à Boca », a lâché Juan Roman Riquelme, ancien stratège des Albicelestes d’Argentine et vice-president de Boca, au micro TNT Sports.

Auteur de 15 buts et 4 passes décisives en 37 matchs, dont 19 titularisations toutes compétitions confondues, Edinson Cavani est pour beaucoup dans la bonne saison des Reds Devils, finalistes de l’Europa League et dauphins de Manchester City, à deux journées de la fin du championnat. Et pourtant, l’ancien prolifique buteur du PSG, était à deux doigts de signer à Boca Juniors. Le club cher au défunt Diego Armando Maradona, ne lâche pas l’affaire et reste déterminé à recruter le joueur de la Celeste uruguayenne, à la fin de son bail avec les Mancuniens.

