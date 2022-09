«Je me dis: ‘Pourquoi pas?’. Je suis sûr que ce serait un accord très coûteux, bien sûr, mais nous avons vu nos clubs obtenir des revenus plus élevés au cours des deux dernières années. Nous avons déjà vu de grands joueurs qui jouaient en Premier League venir en Ligue saoudienne. J’aime Cristiano Ronaldo en tant que joueur et j’aimerais le voir jouer en Arabie saoudite. Une offre en janvier ? Pour être honnête, je n’ai pas la réponse. Si j’étais président d’un club, je pourrais vous donner la réponse. Mais mes collègues des clubs n’ont pas à partager leurs négociations avec moi. Ce ne serait pas une transaction facile pour un club saoudien ou même pour lui, mais nous aimerions le voir ou même d’autres joueurs de haut niveau du même niveau». Le message est on ne peut plus clair.

Dans des propos relayés Footmercato et puisés depuis The Athletic, le président de la fédération saoudienne, Yasser Al-Misehal, a d’ailleurs adressé un sacré message à CR7. «Nous aimerions voir un joueur comme Cristiano Ronaldo jouer dans la Ligue saoudienne. Cela apporterait un énorme retour positif et ce serait une grande nouvelle pour tout le monde. Je suis sûr que tout le monde connaît les réalisations et les records de Cristiano Ronaldo, qui est aussi un grand modèle en tant que joueur», a ainsi lancé le dirigeant saoudien avant de poursuivre.

