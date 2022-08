Selon le tabloïd britannique, les Cityzens ne comptent pas renforcer un concurrent direct à la victoire finale en Ligue des Champions. Et pourtant, selon toujours la source, Bernardo Sylva et le PSG auraient conclu un accord, et le Portugais ayant des envies d’ailleurs mais retenu par son club. Cependant, les 2 parties sont en de bons termes et travaillent de manière respectueuse. A quelques jours de la fin du mercato, le dossiet Bernardo Silva passionne, et les Blaugrana scrutent la situation du Lusitanien, eux qui souhaitent aussi l’attirer.

