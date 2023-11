XALIMANEWS-Buteur décisif pour Everton sur la pelouse de Selhurst Park, à Londres face à Crystal Palace en fin de match (2-3), Idrissa Gana Gueye a adressé un message à propos du conflit entre l’Israël et la Palestine, demandant à arrêter les hostilités.

A la 86e minute du match Crystal Palace/Everton comptant pour la 12 ème journée de la réputée Premier League, l’international sénégalais est devenu le héros des Toffees en offrant la victoire aux siens. Après la partie et la célébration, le Sénégalais en a profité pour adresser un message captivant sur twitter, à propos du conflit israélo-palestinien.

«Cessez le feu. Après avoir marqué un but décisif hier, je ressens une immense fierté mais aussi une profonde inquiétude sur ce qui se passe dans le monde. Chaque jour, des innocents, victimes d’un conflit, vivent dans la détresse et la peur. Un cessez-le-feu est plus que nécessaire», peut-on lire sur le tweet du joueur d’Everton. Un post plein de sens.

"CEASE FIRE"



After scoring a decisive goal yesterday, I feel immense pride but also it is deeply concerning what is going on in the world. Every day, innocent people, victims of a conflict, live in distress and fear. A ceasefire is more than necessary. pic.twitter.com/uWlsNXZtxY