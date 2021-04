« Il fut un temps où j’avais de très bonnes relations avec Mourinho. C’était évident et puis du jour au lendemain, tout a changé. […] C’est ce qui est bizarre avec Mourinho et je ne saurai vous expliquer pourquoi, car moi-même je n’ai pas compris », a déclaré Pogba lors d’une interview sur Sky Sports.« Ce que je vis maintenant avec Ole Gunnar Solskjaer est différent, car lui n’irait pas s’en prendre à ses joueurs. Peut-être que lui aussi ferait le choix de ne pas les sélectionner mais il ne les mettrait pas de côté comme s’ils n’existaient tout simplement plus. C’est la différence entre Mourinho et Ole », a-t-il expliqué.

