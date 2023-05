Le portier des Lions du Sénégal, Seny Dieng, a été primé par son club. En effet, le champion d’Afrique 2022 a vu son but égalisateur de la 92e minute marqué sur la pelouse de Sunderland (1-1) en debut de saison, être primé du titre de « Goal of the Year’ dans son club, Queens Park Rangers. Monté sur la dernière action du match, d’une géniale tête lobée, Seny Dieng arrache l’égalisation sur la pelouse de Sunderland. Pour rappel, le QPR est classé 20e (50 pts) sur 24 équipes en Championship après 46 journées et a obtienu son maintien.

