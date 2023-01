Après les 2 revers subis devant Manchester City, en championnat (1-0) et en FA Cup (4-0), Chelsea jouait Fulham, ce jeudi en déplacement pour le compte du match retard de la 7ème journée. Au bord de la crise, avec un entraineur menacé, dont les fans réclament le départ le retour de Thomas Tuchel et un Kalidou Koulibaly très critiqué ces derniers temps, les Blues comptaient se relancer en rendant visite aux joueurs de Fulham. Mais, les démons de la défaite sont toujours là pour l’équipe du président Todd Boehly. Chelsea, malgré le but égalisateur de l’international sénégalais Kalidou Koulibaly (47e), sa 2ème réalisation de la saison, Chelsea a finalement courbé l’echine sur 2 réalisations adverses signées, William un ancien de la maison blue (25e) et Vinicius (73e), 2 buts estampillés Brésil. Grâce à cette 7ème defaite de la saison en 18 matchs joués, Chelsea occupe la 10e place avec 25 points, comptant 19 points de retard sur Arsenal le leader (1er, 45 pts). Lors de ce match, le capitaine sénégalais, très critiqué ces derniers temps, loin de ses prestations standards, a relancé son équipe par son but égalisateur, mais n’a pu empêcher un énième fiasco, qui risque de faire partir le coach Graham Potter. Les Blues ont essuyé 6 defaites lors de leurs 8 derniers matchs, toutes competitions confondues.

