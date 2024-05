Football-Premier League/Retard J34 : Chelsea et Jackson s’imposent à Brighton (1-2) et peuvent rêver d’Europe lors de la dernière journée

XALIMANEWS-Ce mercredi dans le cadre du match retard de la 34e journée, Chelsea s’est imposé en déplacement face à Brighton (1-2). Un succès qui permet à Nicolas Jackson, muet ce soir, et compagnie d’espérer doubler Tottenham pour la 5ème place qualificative européenne, lors de la dernière journée.

Maintenant le rêve de disputer une coupe européenne est permis pour les Blues. Victorieux (1-2) de Brighton ce mercredi en retard de la 34e journée, grâce à deux buts de Pâmer (34e) et Nkunku (64e) contre une réalisation de Welbeck (90e+7)), les pensionnaires de Stamford Bridge s’adjugent la 6e place et comptent 3 points de retard, derrière Tottenham (5e, 63 pts+10) qui occupe la dernière place qualificative pour l’Europe. Du coup, le rêve est permis pour les Blues. En effet, Nicolas Jackson qui n’a pas marqué son 15e but en championnat ce soir et ses partenaires peuvent s’adjuger la 5e place en cas de succès devant Bournemouth combiné à un revers de Tottenham de Pape Matar Sarr en déplacement face à Sheffield, ce dimanche.