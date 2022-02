XALIMANEWS-En match retard de la 19ème journée, les Reds de Liverpool avec Sadio Mané et Salah auteurs de 2 doublés ont atomisé Leeds (6_0) et reviennent à 3 points de Manchester City (1er, 63 pts). Du coup, le Sénégalais en marquant ses 10e et 11e réalisations de la saison en Premier League, dépasse l’ivoirien Drogba (104 buts) qu’il avait rejoint la semaine passée.

Dans la foulée de son excellente Coupe d’Afrique des Nations, où il fut sacré champion d’Afrique avec le Sénégal qui remporta son premier titre, et cerise sur le gâteau, auréolé du titre de MVP de la compétition, Sadio Mané continue de briller. Après avoir marqué son 9ème but d’un somptueux retourné pour l’égalisation lors de la victoire devant Norwich (2-1), le natif de Bambaly a redicivé lors du match retard de la 19ème journée, joué ce mercredi contre Leeds (6_0). Après le doublé de Salah (15e sp et 35e sp), le but de Matip (30e), Celui qui avait inscrit 3 buts lors du triomphe des Lions en CAN, s’est fendu de son doublé (80e et 90e) avant que Van Dijk ne parachève la marque dans les arrêts de jeu. Grâce à ses 2 réalisations, ses dixième et onzième buts de la saison en PL, qui font de lui le 3ème meilleur buteur du championnat et des Reds derrière Salah (1er, 19 pts) et Jota (12 buts), le MVP de la CAN dépasse un illustre aîné Didier Drogba qui avait inscrit 104 buts en Premier League. L’ancien joueur de Red Bulls Salzbourg et de Southampton devient le 2ème meilleur buteur africain de la Premier League derrière Mohamed Salah (116 buts). Décidément, le Sénégalais et l’Egyptien ne se quittent pas.

Ce dix huitième succès, permet à Liverpool (2e, 60 pts) de mettre la pression sur Manchester City (1er, 63 pts). Et dire qu’il y’a quelques temps, personne n’aurait parié sur un retour des autres cadors sur les Skyblues, tellement l’écart entre les protégés de Pep Guardiola et ses concurrents était conséquent.