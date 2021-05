Part of our culture, our community, our identity. Forever grateful ? #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

Avec le retour du public dans les Stades, Hodgson pourra recevoir l’hommage de 6 500 supporters de Crystal Palace à Sellhurst Park, lors du derby contre Arsenal, mercredi, avant de bénéficier d’adieux prestigieux à Anfield Road, contre Liverpool, dans un stade où seront autorisés à prendre place 10.000 spectateurs. « Cela a été un privilège absolu et un plaisir de travailler aux côtés de Roy, qui est à la fois un être humain merveilleux et un excellent entraîneur de football, a déclaré le président du club, Steve Parish. Il serait impossible d’exagérer la qualité de son bilan avec nous, il est le seul entraîneur de Crystal Palace à avoir maintenu le club en Premier League pendant quatre saisons et il nous a aidés à trouver de la stabilité dans une période des plus agitées ».

