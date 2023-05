XALIMANEWS-Ce jeudi, Manchester United a laminé Chelsea (4-1) lors de la 37e journée de Premier League, gagnant du coup le droit de disputer la Ligue des champions et poussant Liverpool vers la Ligue Europa. Après ce match, Mohamed Salah a réagi depuis son compte twitter, sur la non qualification de Liverpool en LDC, la saison prochaine.

«Je suis totalement dévasté. Il n’y a aucune excuse à cela. Nous avions tout ce qu’il fallait pour nous qualifier pour la Ligue des champions l’année prochaine et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé, mais il est trop tôt pour un billet optimiste. Nous vous avons déçus et nous nous sommes déçus nous-mêmes». Un message fort envoyé par le Pharaon dont le contrat court jusqu’en 2025.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM