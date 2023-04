En recevant Tottenham ce dimanche dans le cadre de la 32e journée de la Premier League, Newcastle pouvait faire un grand pas dans la course à la Ligue des champions en cas de victoire, en repoussant son adversaire et suivant, de 3 points. Mais quel scenario extraprdinaire pour les Locaux mais catastrophique pour les Spurs, qui seront menés de 5 buts à zéro au bout de 21 minutes. L’international sénégalais, Pape Matar Sarr, titularisé et fautif sur l’ouverture du score des Magpies en perdant la balle, fut remplacé au bout de 25 minutes de jeu. Le jeune Lion de la Teranga n’oubliera pas sa deuxième titularisation avec le club londonien, de sitôt. Ce succès permet à Newcastle (4e, 56 pts) de devancer Tottenham (5e, 56 pts) dans la course à la Ligue des champions en comptant un match retard à disputer.

