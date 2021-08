Le président des Spurs, ne compte pas laisser partir sa star et reste campé sur sa position. Pour rappel, Harry Kane reste le meilleur de l’histoire des Spurs (221 buts en 336 matchs). Malgré la faramineuse somme offerte par Manchester City (150 millions d’euros), la direction du club londonien dit niet. Cependant, le Three Lion ne forcerait pas son départ et aurait informé à son entourage sa volonté de continuer à tout donner pour Tottenham, malgré ce ressentiment envers un club qui n’a pas respecté sa parole et ses ambitions, révèle RMC Sport.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy