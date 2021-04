The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties. #THFC ?? #COYS

L’idylle entre le club londonien de Tottenham et le technicien portugais José Mourinho vient de se terminer ce lundi. La nouvelle vient d’être officialisée par la direction des Spurs, relayée par Footmercato .«Le club peut aujourd’hui annoncer que Jose Mourinho et son staff technique Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin et Giovanni Cerra ont été relevés de leurs fonctions.», peut on lire dans le communiqué. Rappelons que ce vendredi, Tottenham a du faire match nul (2-2) face à Everton en déplacement.

