XALIMANEWS-A un an de la fin de son contrat, Sadio Mané qui n’a pas encore rempilé, attise toutes les convoitises, et dernièrement, les 2 ogres du continent européen le Bayern de Munich et le FC Barcelone, sont allés tâter le terrain auprès du clan du joueur. Cependant, Liverpool n’est pas prêt à laisser filer l’exemplaire et précieux Sénégalais.

