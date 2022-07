Le nom du Three Lion n’a pas été dévoilé, cependant quelques détails ont malgré tout été donnés. Selon le média français, le présumé coupable est arrivé à Londres et placé en garde à vue comme indiqué par le quartier général du Metropolitan Police Service de Londres Scotland Yard. Le joueur, de renommée internationale, aurait une vingtaine d’années et doit également participer à la prochaine Coupe du monde, prévue au Qatar en novembre prochain. «Le 4 juillet, une allégation de viol d’une femme d’une vingtaine d’années a été signalée à la police. Il a été signalé que le viol présumé s’est produit en juin 2022», a ainsi déclaré la Met Police dans un communiqué avant d’ajouter que l’homme a été arrêté «à une adresse à Barnet pour suspicion de viol et placé en détention où il demeure».

