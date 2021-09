La source d’ajouter que, Ronaldo ne serait pas la seule victime dans cette affaire. Son agent, Jorge Mendes, les sociétés de ce dernier, Gestifute et Polaris, et les joueurs Nani et Manuel Fernandes ont aussi été escroqués pour un montant total de 350.000 euros. L’accusée a déjà été condamnée à quatre ans et demi de prison avec sursis en 2017 par le tribunal de Porto. Elle vient, cette fois, d’être contrainte à indemniser son ancien employeur par des versements mensuels. Abus de confiance, quand tu nous tiens.

