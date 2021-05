XALIMANEWS-Ce dimanche, lors de la 34ème journée de la Premier League, Liverpool est allé s’imposer (2-4) à Old trafford, dans un match où le sénégalais Sadio Mané, a démarré sur le banc. Entré en jeu en seconde période, il n’a pas daigné saluer son coach en fin de match. Un geste qui passe mal Outre-Manche.

Cette fois ça, Sadio Mané n’a pas fait dans la finesse envers son affectueux coach, Jurgen Klopp, lors de la 34ème journée de Premier League face à Manchester City (2-4), pour une première victoire des Reds à Old Trafford depuis 2014.

Frustré de n’avoir pas démarré lors de ce derby, Mané, entré en jeu à la 74e minute, au moment où ses partenaires menaient par 3 buts à 2 sur des réalisations du portugais Diogo Jota (34e) et Firminho (45 +3 et 47e), n’a pas répondu à la poignée de main tendue par son coach Jurgen Klopp. Un geste d’humeur qui passe mal Outre-Manche et qui n’honore pas l’international sénégalais.

Aimé, adulé, respecté et cité en exemple, et par ses partenaires et adversaires, voir les chroniqueurs sportifs ou entraîneurs de la Premier League, Sadio Mané a manqué de tact pour cette fois ci. D’habitude très correct et d’une humilité reconnue et saluée, l’enfant de Bambali ne devrait pas verser dans ce comportement. On peut comprendre sa frustration, mais de là à daigner saluer son mentor, c’est inadmissible et inconcevable. D’autant plus que l’entraîneur est maître de ses choix, libre à lui de classer qui il veut dans son Onze.

Lui, un indéboulonnable des Reds, a surpris coéquipiers et observateurs par sa réaction. Des fois, il faut savoir gérer ses émotions, sinon c’est la porte ouverte à certains travers.

D’ailleurs, le coach a expliqué avoir commis l’erreur d’avoir tardivement informé pour la titularisation de Jota « Hier, j’ai pris une décision tardive à l’entraînement d’aligner Diogo Jota. D’habitude, je l’expliquais, mais il n’y avait pas le temps pour cela. Tout va bien ».

Le portugais, bien avant ses blessures, empilait les buts pour les Reds, et le coach a eu raison de le titulariser, car il fut l’auteur du but égalisateur répondant à l’ouverture du score de son compatriote Bruno Fernandes (10e, 1-0). Et, ironie du sort, Firminho un des 3 « Fantastiques » en disgrâce ces derniers temps, titularisé lors de ce choc s’est illustré par un doublé (43e et 47e). Comme un symbole, ce sont 2 joueurs de retour de grâce qui ont fait plier le rival mancunien.

Sadio Mané, ne doit pas se departir de son humilité légendaire et de sa correction. Il doit rester le Mané que nous connaissions et que nous aimions. Un joueur altruiste, sérieux,au service du collectif et épousant les choix de son entraîneur, qui est seul habileté à faire entrer et sortir qui il veut. Faut ne pas trop verser dans un antagonisme avec un partenaire de club.

En sport collectif, lors d’un triomphe commun, chacun se sent lésé par rapport à son propre mérite, et personne ne doit s’imaginer être l’unique acteur d’un triomphe commun.

Moult fois, certains supporters véreux, ont tendance à faire des jugements déplacés, trouvant des problèmes là où il yen a pas entre coéquipiers et cela n’aide pas une équipe.

Ce comportement d’hier n’est pas vraiment toi, Sadio, ce fut une erreur à ne pas plus répéter et à vite oublier Gaindé.