«United veut tout arrêter» titre le Daily Express ce matin. Selon le tabloïd, Ronaldo serait prêt à quitter les Red Devils une nouvelle fois cet été s’ils ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des champions. Une éventualité qui ne déplairait pas à la direction du club. Le Daily Mirror abonde dans le même sens, «United laissera Ronaldo quitter Old Trafford cet été» et précise que le club reconnaît de plus en plus que faire revenir Ronaldo après 11 ans passés au Real Madrid et à la Juventus était une erreur de jugement motivée par des facteurs commerciaux et la volonté de l’empêcher de rejoindre le rival Manchester City. Espéré transformer pour transformer le club du Théâtre des Rêves en candidat à la Premier League et à la Ligue des champions, CR7 n’a pas trop réponduaux attentes. Cependant, son départ ne sera pas gratuit. Selon les journaux anglais, United chercherait à récupérer un peu d’argent si Ronaldo demandait à partir.

