XALIMANEWS-Annoncé ces derniers temps, c’est désormais acté, Tottenham a trouvé un accord avec Yaya Touré pour devenir entraîneur de l’académie, a rapporté la presse anglaise.

Après avoir mis fin à sa carrière en 2020 après une dernière expérience au Qingdao FC (Chine), l’ex-milieu international ivoirien (97 sélections/20 buts) s’exercait comme entraineur de jeunes cette saison auprès de l’équipe U18 des Spurs dans le cadre de son diplôme (Licence A UEFA). Il avait été adjoint à l’Olimpik Donetsk et à l’Akhmat Grozny. Selon Sky Sports, le frère de Kolo Touré va devenir le coach de l’académie des Spurs de Tottenham.

Tottenham have an agreement with Yaya Toure to become an Academy Coach at the club. ???



Talks are also at an advanced stage for Jermain Defoe to take up a similar role. ?? pic.twitter.com/76jHKehRbI