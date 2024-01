XALIMANEWS-Ce lundi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Sénégal reçoit le Niger en amical. Une occasion pour les champions en titre de repérer leurs gammes avant le premier match de poule C, face à la Gambie le 15 janvier prochain.

Champion d’Afrique en titre, les Lions vont défendre leur titre en terre ivoirienne. Logée dans la poule C, la sélection sénégalaise devra affronter la Gambie le 15 janvier en entrée en matière. Mais avant ce derby régional, la bande à Kalidou Koulibaly, après une semaine de préparation à Diamniadio, va jouer le Niger pour bien préparer la confrontation face aux Scorpions. Les Lions reste sur 2 victoires et 1 défaite lors de leurs 3 derniers matchs amicaux. Une victoire de prestige devant le Brésil à Lisbonne (4-2), une défaite amère devant l’Algerie archi dominée à Dakar (0-1) et un succès dernièrement devant le Cameroun adversaire de la poule C (1-0) à Lens.

Le match de ce lundi face au Mena reste très important. Le Sénégal va aborder cette CAN avec beaucoup de confiance et face à un adversaire non qualifié pour la CAN et qui reste sur une victoire sur la Zambie, le sélectionneur Aliou Cissé pourrait faire une large revue d’effectuer avec le sulfureux premier match de poule face aux rivaux gambiens. Un match pour gagner et rassurer les supporters.

ADVERTISEMENT

« C’est toujours important de jouer un match amical. Depuis une semaine on est en regroupement, c’était important d’inclure un match amical dans cette programmation. C’est bien de s’entrainer mais la réalité c’est la compétition et c’était important d’avoir ce match amical pour bien préparer notre premier match contre la Gambie. La précédente édition on n’a pas pu le faire à cause de la covid. Aujourd’hui, on a la possibilité de le faire et en ce moment toutes les équipes jouent des matchs et on est dans cette optique, jouer contre le Niger. C’est un match très important pour nous et nous l’avons bien préparé. » Avait déclaré Aliou Cissé dans ses propos relayés par Sud Quotidien.