XALIMANEWS-Pour le match amical de préparation de CAN, opposant le Sénégal champion en titre et le Niger non qualifié, les Lions se sont imposés au forceps (1-0)dans le temps additionnel.

Les Lions ont arraché la victoire face à une épatante équipe du Niger,non qualifiée pour la CAN 2023, et qui sortait d’une victoire (1-0) devant la Zambie. Dès le début du match, le Sénégal essaie de camper le jeu dans le camp adverse. Les Lions obtiennent le premier corner après 5 minutes de jeu. Sur le coup de coin, Habib Diallo met une tête dégagée par le défenseur Salifou sur sa ligne et devant Abdou Diallo (6e). A la 10e minute, le match est interrompu, suite à une blessure du Nigérien Majid. Dans leur temps fort,les Lions s’offrent une seconde occasion après un joli mouvement, mais Ismaël Jacobs touche le petit filet (13e). Au quart de jeu, Majib sort sur blessure remplacé par Doudou Abdoulahi. Les champions d’Afrique dominent le match mais les protégés de Badou Zaki ne se laissent pas faire. Ismaila Sarr sur une échappée rate son centre (17e). Mais deux minutes plus tard, Édouard Mendy a dû sortir pour enrayer par un dégagement du pied, une menace adverse (20e). Les Oranges, pas mal balle au pieds obtiennent un corner, le deuxième de la partie après 25 minutes de jeu. Dominé dans le jeu, le bloc du Niger est bien en place. Daouda Youssouf obtient le premier carton jaune du match, sur un tacle sur Ismail Jacobs (30e). Sur le coup franc, Ilman Ndiaye assez discret, rate son contrôle dans la surface du Mena (31e). Le jeu se durcit, avec des fautes de part et d’autre. Les Lions assez dominateurs vont obtenir coup sur coup 2 corners aux 34e et 38e, mais sans gros effets sur le tableau d’affichage. Pape Gueye par 2 fois, adresse 2 tirs surpuissants, mais hors cadre. L’adversaire presse haut. Sur son côté droit, Ismaila Sarr s’echapppe mais son centre est enrayé par les défenseurs nigériens. Deuxième corner pour le Mena après 43 minutes. Sur le coup de coin, Édouard Mendy se blesse après un contact avec un adversaire. Mis plus de peur que de mal. La mi-temps est sifflée après un gros cafouillage sur les buts du Niger. Auparavant, un coup franc de Jacobs a été claqué en corner le portier adverse (45e +4).

Dès la reprise, le Sénégal opère 4 changements d’entrée, avec Mory Diaw, Nicolas Jackson, Abdoulaye Seck et Niakhaté Ndiaye, aux places respectives de Édouard Mendy, Habib Diallo et Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Niakhaté. Les Lions vont manquer l’occasion d’ouvrir le score sur un centre de Nicolas Jackson lancé côté droit, à cause de la promptitude du gardien du Niger (53e). Cinq minutes plus tard, le Sénégal obtient un coup franc assez axial. Le tir de Pape Gueye est repoussé par le portier Younoussa Hainikoye. Les Lions vont faire 4 autres changements avec les entrées d’Abdallah Sima, Pathé Cissé, Abdoulaye Seck et Formose Mendy en remplacement de Ilman Ndiaye, Pape Gueye, Ismail Jacobs et Krepin Diatta. La tête molle d’Abdou Diallo sur un coup franc de Lamine Camara, est captée par le gardien (61e). Le jeu va baisser d’intensité malgré les rotations opérées par Aliou Cissé. Alors qu’on s’ennuyait un peu, Ismaila Sarr rate son contrôle dans la surface adverse sur une lumineuse passe de Pathé Ciss (83e). Les Lons poussent pour remporter le match, dans les dernières minutes. Le centre d’Ismaila Sarr trouvé la tête de Jackson non cadrée (89e). Dans le temps additionnel, le Niger effectue 4 autres changements, et pense sortir indemne de ce match face aux champions d’Afrique en titre. Mais alors qu’on s’acheminait vers un partage des points, les Lions vont marquer un but inespéré par Formose Mendy, en fin de temps additionnel 99e+8, 1-0). Le Sénégal gagne au forceps face à une accrocheuse équipe nigérienne. Le Sénégal donne rendez vous à ces fans pour la CAN, pour son entrée en matière le 15 janvier face à la Gambie.