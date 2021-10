« Quand il me dit qu’il veut me parler, je ne pense pas qu’il va me parler de ça. Quand j’ai eu cette conversation, je suis sorti de cette chambre, j’étais choqué. J’ai senti qu’il voulait avec insistance me faire rencontrer une personne qui devait faire l’intermédiaire. Sa personne de confiance. Il était très insistant. On ne vit pas dans le monde des Bisounours. Je savais bien que si je rencontrais cette personne ce n’était pas pour des places de foot en échange. Il ne m’a pas parlé d’argent, je l’ai toujours dit, mais il a été insistant. Il n’a pas voulu m’aider, il me disait c’est chaud, il y a l’Euro qui arrive… Moi je n’aurais jamais porté plainte si j’avais su que Karim Benzema était dans cette histoire. Pour moi, pour l’équipe de France… cette histoire m’a fait du mal car sinon j’aurais dû participer à l’Euro 2016 », a confié l’ancien de l’OM. La version du buteur du Real de Madrid, actuellement en préparation avec son club en vue de Clasico de dimanche, est attendue.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy