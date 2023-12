Depuis le début du programme (période 2016-2022), la FIFA a ainsi reversé plus de 2,5 milliards d’euros aux différentes fédérations. Au total, 1 600 projets ont été financés grâce à ces aides dont un tiers uniquement pour les infrastructures footballistiques. 80% des investissements de la FIFA l’ont été directement auprès des associations membres. La FIFA a également détaillé les différents secteurs concernés par ces investissements. Dans ce sens, par exemple, plus de 410 millions d’euros ont été investis dans le secteur de «l’administration et la gouvernance» et 400 millions pour les infrastructures. 577 nouveaux terrains ont été construits et 208 nouvelles compétitions ont vu le jour. Enfin, dans son communiqué, la FIFA promet que les fédérations pourront toucher jusqu’à 8 millions d’euros sur la période 2023-2026 pour les aider.

En 2016, l’instance dirigeante mondiale du football lancait son programme nommé «Forward» qui avait pour but de «fournir un soutien sur mesure au développement du football pour chacune de nos associations membres et dans les six confédérations». Mais selon Footmercato, les suiveurs du football avaient pointé du doigt le flou autour de ces aides et surtout le manque de suivi auprès de certaines fédérations pour savoir où va réellement l’argent. Mais ce vendredi, la FIFA a décidé de dévoiler les détails de ce programme, avec chiffres à l’appui.

