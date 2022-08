Après Kalidou Koulibaly l’ancien Napolitain, aujourd’hui sous les couleurs des Blues de Chelsea, c’est au tour de l’instance dirigeante du football africain de s’en prendre au président Aurelio De Laurentiis. La CAF, via un communiqué, s’est sentie « consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC » et demande à l’instance du football européen de communiquer sur cette affaire : « la CAF exhorte donc l’UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire » contre Aurélio De Laurentis via l’article 14 du règlement disciplinaire de l’UEFA qui porte sur le « Racisme et autres comportements discriminatoires » avec l’alinéa 1 qui a pour objet que « toute personne (…) qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes pour quelque motif que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou son orientation sexuelle sera passible d’une suspension d’au moins dix matches ou pour une durée déterminée, ou de toute autre sanction appropriée. »

