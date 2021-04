Le Paris Saint Germain, qualifié en demi-finales de la Ligue des Champions, est devenue la première équipe française à se qualifier deux fois de suite à ce stade de la compétition. Cette qualification acquise devant le meilleur club du monde, porte aussi la patte d’Idrissa Gana Gueye. L’international sénégalais a réalisé 2 prestations de haute volée, lors des deux rencontres disputées face aux bavarois, mettant les plus sceptiques, d’accord sur son talent. Sur ces 2 rencontres, on a eu l’impression de revoir, soit un Mauro Sylva du grand Brésil de 1994, un Makelele au temps de sa splendeur, voir même la sosie de Ngolo Kanté. Il est devenu un joueur clé du dispositif de Mauricio Pochettino, ce diesel, qui bloque les intervalles de passe de l’équipe adverse. Face à la cadence folle des bavarois, l’épatant sénégalais a su stopper les velléités allemandes, récupérant un nombre important de ballons, harcelant et taclant par çi et par là, en tout, il était partout, en atteste ses 2 sauvetages salvateurs, sur Choupo Moting aux 8e et 20e minutes. Pourtant décrié et annoncé sur le départ durant le mercato hivernal, le produit de l’Académie Diambars, passé par Everton, a fait retourner leurs vestes, beaucoup de ses détracteurs. Gana, a tenu la comparaison avec Mbappé et Neymar, et martyrisé Kimmich et autres, lors de cette double confrontation franco-allemande, non content de faire échec aux bavarois, il s’est permis de faire le jeu, se projetant par moment avec un certain visa. Le Paris Saint Germain peut s’enorgueillir d’avoir Idrissa Gueye dans son effectif, un combattant qui a mis beaucoup de coeur et d’engagement face aux allemands. La haute compétition étant un défi permanent, le Lion de la Teranga a fait preuve d’une grosse force mentale. Il a été le facteur X des champions de France. Sa prestation a été somme toute bluffante. Chapeau Gaindé.

