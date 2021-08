XALIMANEWS-Ce mardi, Lionel Messi la nouvelle recrue du PSG, à été présenté aux journalistes et au public dans l’auditorium d’y Parc des Princes. Voici quelques extraits de la conférence de presse, puisés dans Footmercato.

La star argentine faisait face aux journalistes français et étrangers dans l’auditorium du Parc des Princes, ce mercredi. Flanqué de sa famille, Messi est arrivé dans la salle à 11h 07 minutes avant d’être présenté par le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi à 11h 11. « Je suis très heureux et fier de présenter Messi comme joueur du PSG. C’est un jour historique pour le club et le monde du football. C’est un moment fantastique pour nous. Tout le monde connaît Leo, c’est le seul joueur qui a gagné 6 Ballons d’Or. Il a fait de la magie, c’est un vainqueur. C’est très excitant pour les supporters et les fans à travers le monde. C’est énorme ce qu’on essaye de faire. Je me souviens du premier jouer au club, il y a dix ans, il y avait des gens qui doutaient de nous et de notre projet. Nous avons de grosses ambitions, avec un gros projet, et nous sommes fiers d’où nous en sommes. Il n’y a pas de secret, et cet accord avec le meilleur joueur du monde a été fait grâce à la volonté des deux parties. Je veux te remercier Leo, ta famille et ton entourage pour lee travail fait, ainsi que mon équipe, mon directeur sportif Leonardo, je suis très fier de toi, beaucoup ignorent le travail fantastique que tu fais. Merci Jean-Claude aussi, tu fais du bon travail depuis longtemps, tout le monde derrière les caméras, la communication, notre partenaire commercial… On leur a dit qu’on ne les laissera pas tomber, on sait où on va. C’est un jour fantastique, mais on n’a rien gagné encore. C’est maintenant que ça va commencer, l’important c’est le terrain. Messi a gagné beaucoup de trophées et va nous en ramener d’autres, on a une équipe fantastique et un coach fantastique, pour moi c’est le meilleur, merci à tous. Je ne veux pas faire trop long, mais je veux officiellement souhaiter la bienvenue à Messi. Tes enfants vont être très heureux à Paris ».A d’emblée déclaré le dirigeant qatari.

A la suite de Nasser à 11h 13, Messi a sorti ses premiers mots, « Je suis très heureux, vous savez tous que mon départ de Barcelone a été dur car ce sont beaucoup d’années, difficile de changer après tant de temps. Je suis heureux d’être ici, j’ai très envie de commencer à m’entraîner, je veux que tout cela passe vite. Je suis heureux depuis le premier jour. Je veux commencer à m’entraîner, j’ai envie de découvrir mes coéquipiers et le staff, commencer cette nouvelle étape. Je veux remercier le président, Leonardo, pour la façon dont ils m’ont traité depuis le premier jour. Comment ils se sont mis à disposition. Tout a été très facile en si peu de temps, ce n’était pas facile de faire les choses aussi bien. Je veux les remercier, je suis très heureux d’être ici, j’ai faim. Je veux continuer de gagner, c’est pour ça, que je viens dans ce club, c’est un club très ambitieux. Avec cette équipe et ce staff, on peut tout gagner, c’est ce que je veux, c’est pour ça que je suis venu, j’espère qu’on va le faire. Mon arrivée à Paris, c’était de la folie. L’accueil a été fou. On va beaucoup s’amuser ici ensemble, et on va lutter pour les objectifs. Merci au PSG, à Leonardo, que tout commence vite ! » A répliqué l’argentin, avant de renchérir pour expliquer que sa motivation reste intacte comme au début de sa carrière. « Bien sûr, j’ai grandi footballistiquement, j’ai pris beaucoup d’expérience à Barcelone, des bonnes et mauvaises périodes, j’ai grandi en tant que joueur et en tant que personne. Là, j’ai autant faim que quand j’étais un gamin, je vais tout donner, faire tout ce qui est possible pour gagner ».

« Avant de partir, je l’ai dit aux supporters du Barça, je vais toujours être reconnaissant. C’était ma maison, j’ai vécu tant de choses. Ils savaient que j’allais signer dans un club compétitif car ils savent que j’aime gagner, que je suis un vainqueur et je veux atteindre des objectifs. Paris a ces objectifs de toujours gagner. Je ne sais pas si on va s’affronter avec le Barça, ce serait beau, avec du public j’espère, mais ça serait aussi bizarre de jouer chez moi avec un autre maillot. Mais c’est le foot, on verra ». A déclaré le sextuple Ballon d’or à l’endroit des supporters barcelonais, avec un brin nostalgique et teinté d’humilité tout en déclinant ses ambitions avec le PSG.

Le récent vainqueur de la Copa America avec l’Albiceleste, a aussi affirmé que la présence de Neymar et de ses amis argentins à pesé dans la balance au moment de faire son choix. « C’est sûr, j’ai des amis dans le vestiaire. Quand on regarde l’effectif, il est très bon, il y a beaucoup de possibilités pour atteindre nos objectifs. On cherche la même chose Paris et moi. Maintenant j’espère qu’ensemble on sera encore plus fort. Bien sûr, le vestiaire, Ney, Di Maria, Paredes, ça a été une des raisons, j’ai eu des contacts quelques fois, ça a joué dans mon choix ». Il a ensuite évoqué la présence de son compatriote argentin le coach Pochettino. « Je le connais depuis longtemps, le fait qu’il soit Argentin crée un rapprochement c’est sûr. On a parlé, tout s’est bien passé depuis le début, le staff est incroyable et ça a joué dans mon choix ».

Marco Varratti, l’international transalpin vainqueur de l’Euro 2020, a reçu les éloges de son illustrée nouveau coéquipier. « Aucun doute, il a prouvé que c’est un grand joueur, un des meilleurs du monde à son poste. Au FC Barcelone on a voulu le recruter pendant de longues années, maintenant c’est l’inverse c’est moi qui vient ici pour jouer avec lui. C’est un phénomène, je l’ai connu en tant que personne aussi, c’est un très bon gars. Le vestiaire, il y a les meilleurs du monde, l’effectif est énorme, j’espère pouvoir aider et atteindre les objectifs du club et mes objectifs personnels ».

Lionel Messi a aussi parlé du changement pour dire que ça lui fait pas peur, du moment qu’il est prêt mentalement et sportivement pour relever son nouveau challenge. L’essentiel pour lui, comme il l’a dit, c’est que sa famille s’adapte facilement à la ville et à la France. « Quand j’ai parlé avec Leonardo, ce que je lui ait dit c’est que je pensais surtout à ma famille, qu’elle puisse s’adapter facilement à la ville et au pays. Je suis préparé, j’ai très envie. Le foot au final, c’est le même foot partout. J’ai des amis dans le vestiaire, ça va m’aider à m’adapter. Je veux connaître mes nouveaux coéquipiers, c’est nouveau pour nous mais je suis prêt sur le plan sportif et familial. C’est une superbe ville, on va aussi en profiter, nous sommes tranquilles et heureux ».