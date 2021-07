Pour son premier match de préparation, une semaine après avoir repris les entraînements, le PSG recevait Le Mans. L’équipe parisienne, guidé par Idrissa Gana Gueye, capitaine du jour, s’alignait en 4-4-2, avec une équipe composée d’anciens et de jeunots, et dans laquelle la nouvelle recrue marocaine, Achraf Hakimi en provenance de l’inter, faisait ses premiers pas dans le couloir droit de la défense. L’international sénégalais Abdou Diallo était aussi aligné en défense comme titulaire. Et sans coup férir, les vices-champions de France 2021, se sont imposés sur le score sans appel de 4 buts à zéro. Des réalisations signées, Icardi (12e, 1-0), Gharbi (35e, 2-0), Bandiougou Fadiga (87e, 3-0) et Xavi Simons (90+1, 4-0).

