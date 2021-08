D’aucuns penseraient que le Paris Saint Germain a su tirer profit de l’assouplissement annoncé du fair-play financier, de la part de l’UEFA. Face aux grognements de certains dirigeants de clubs, le dirigeant qatari à tenu à éclaircir la situation. « Concernant le fair-play financier, j’attendais cette question. Le fair-play financier, nous avons suivi tous les règlements depuis le premier jour. On a vu ça avec nos conseillers financiers et juridiques avant de faire quoi que ce soit et voir si on pouvait le signer. Comme vous pouvez le savoir, ce qu’il apportera au club ça sera très grand », a répondu Nasser à la question d’une journaliste britannique, avant d’évoquer les énormes résultats d’une telle opération pour le PSG.

