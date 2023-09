Abdou Diallo ne va pas oublier ce match de la 3ème journée, jouée à domicile face à Al Duhail. Le champion d’Afrique 2022 à d’abord égalisé pour son équipe, en répondant (13e, 1-1) au but de Michael Olunga (5e, 1-0), avant de donner l’avantage à l’adversaire, sur un contre son camp, en seconde période (58e, 1-2). Cependant, pour Al Arabi, Abdullah Marafee va rétablir ‘équilibre (71e, 2-2), avant que Ismail Mohamed ne refroduit Abdou Diallo et les siens, en marquant le 3ème but pour les Visiteurs, dans le temps additionnel 90e+1, 2-3). Alors que la messe semblait dite pour l’ancien Parisien et ses partenaires, Omar Al Somah va égaliser en toute fin de temps additionnel (90e+9). Du coup, Al Arabi concède son 3ème nul en autant de sorties et se positionne provisoirement à la 6ème place (3 pts+0). Double buteur, Abdou Diallo a disputé l’intégralité de ce match nul incroyable, en obtenant la 2ème meilleur note de son équipe (4,7), derrière Omar Fatehi (5).

