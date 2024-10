Football-Qatar : Pape Abdou Cissé trouve un club après 8 mois d’incertitude et remercie sa femme pour son soutien

XALIMANEWS-Pape Abdou Cissé, défenseur international sénégalais, a enfin trouvé un nouveau club après une longue période de plus de huit mois sans équipe. Il a récemment signé un contrat avec Al Shamal FC, un club évoluant en première division au Qatar, connu pour son ambition et sa compétitivité sur la scène locale.

Ce contrat d’un an plus deux ans en option, représente un tournant décisif dans la carrière de Cissé, qui a dû naviguer à travers une période d’incertitude et de doutes. Pendant ces mois d’attente, il a fait face à de nombreux défis, tant sur le plan personnel que professionnel. La perspective d’un nouveau défi à Al Shamal FC lui permet de retrouver un rythme de jeu et de continuer à développer ses compétences sur le terrain.

Dans la foulée de cette annonce, Pape Abdou Cissé a souhaité rendre un hommage particulier à sa femme. Il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien indéfectible qu’elle lui a offert durant cette période difficile, soulignant l’importance de sa présence à ses côtés. Son engagement et sa compréhension ont été des sources de force pour lui, l’aidant à traverser les moments de doute et à maintenir sa motivation. Ce nouveau chapitre s’ouvre ainsi sous de bons auspices, à la fois pour sa carrière et pour sa vie personnelle.

