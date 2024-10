Football-Qualification CAN 2025/G.L-J3-Sénégal-Malawi : avec un nouveau staff, les Lions pour enchaîner et reprendre la première place au Burkina victorieux du Burundi

XALIMANEWS-Ce vendredi dans le magnifique stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à 19 heures GMT, les Lions du Sénégal vont recevoir le Malawi dans le cadre de la 3e journée des matchs de qualification pour la CAN 2025. Après son succès sur le Burundi, les Lions voudront enchaîner face aux Flames avant le match retour de mercredi pour reprendre la première place au Burkina Faso qui a largement dominé le Burundi (4-1) ce jeudi.

Ce vendredi, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et partenaires vont jouer un match assez particulier. Et pour cause? Ce sera la première sortie des Lions sans leur emblématique coach Aliou Cissé depuis 8 ans. Ce dernier dont le contrat n’a pas été renouvelé par les autorités étatiques, a été remplacé par Pape Thiaw qui va assurer l’interim. Pour ce choc sans le coach aux célèbres dreadlocks, les champions d’Afrique 2022 auront à cœur de remporter le match pour trois raisons : reprendre la première place au Burkina victorieux du Burundi (4-1) mais aussi rendre hommage à leurs anciens coach tout en rendant plaisir au peuple sénégalais, comme l’a déclaré le capitaine Kalidou Koulibaly en conférence de presse.

Apres deux sorties, un nul amer devant les Étalons (1-1) à la maison, une victoire empruntée en déplacement face aux Burundais (0-1), les Lions (2e, 4 pts, +1) devront assurer cet près midi face aux Flames tout en essayant de soigner leur goal average, pour reprendre la première place au Burkina Faso (1er, 7 pts,+5).

Avec un effectif au complet à l’exception d’Abdallah Sima le Brestois blessé et retourné dans son club, le groupe de sélectionnés doit pouvoir faire le job, avant le match retour prévu le mardi 15 octobre à Lilongwe.

Matchs déjà joués

GROUPE L : Burkina Faso, Burundi, Malawi, Sénégal

Journée 1 (04-07 septembre 2024) : Malawi-Burundi?2-3; Sénégal-Burkina Faso 1-1

Journée 2 (08-10 septembre 2024) : Burundi-Sénégal?0-1; Burkina Faso-Malawi 3-1

Journée 3 (09-12 octobre 2024) : Burkina Faso-Burundi 4-1 ; Sénégal-Malawi

Journée 4 (13-15 octobre 2024) : Malawi-Sénégal ; Burundi-Burkina Faso