XALIMANEWS-Ce mardi 12 septembre 2012 au stade Roumdé Adjia de Garoua, le Cameroun reçoit le Burundi à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Deuxième de la poule C derrière la Namibie (1er, 5 pts), le Cameroun qui compte le même nombre de points à besoin d’une victoire ou dw’un nul par 4 buts partout où plus, pour se qualifier.

A une journée de la fin des Qualifications pour Côte d’Ivoire 2023, les Lions Indomptables n’ont pas encore assuré leur tickets pour la compétition continentale.

Dauphins de la Namibie (1er, 5 pts) dans le groupe C avec 4 points, les Lions Indomptables doivent absolument s’imposer ou faire match nul sur un score de 4 buts partout ou plus, pour aller en Côte d’Ivoire. Cependant, cette dernière possibilité paraît improbable. Le Burundi, qui compte le même nombre de points, se contenterait d’un match nul. Une victoire pour les Locaux les propulserait en tête du groupe C devant la Namibie, avec 7 points et éliminerait donc la sélection burundaise.

Il serait inimaginable de voir le voir le Cameroun, demi-finaliste de la derniere CAN et ogre du football africain, de ne pas se qualifier pour la Cote d’Ivoire. Et pour parer à toute mauvaise surprise, le selectionneur national Rigobert Sang, s’est entouré de toutes les garanties, avec sa meilleure équipe possible. André Onana l’ex banni est de retour en sélection, le milieu de terrain Olivier Ntcham (27 ans), qui a repris l’entraînement collectif ainsi que le jeune talent de l’OM, François Régis Mughe, qui a etrouvé les terrains, seront aptes à disputer ce match crucial, pour l’avenir, et du football camerounais et de Song en sélection.

Pour rappel, le Cameroun compte une victoire (0-1) en déplacement face au même adversaires burundais à l’aller, un nul (1-1) et une défaite 2-1 contre les Brave Warriors namibiens.

Voici le le classement de la poule C avant la dernière journée

1 Namibie (5 pts, 6-6, 4M), 2 Cameroun (4 pts, 3-3, 3M), 3 Burundi (4 pts, 4-4, 3M), 4 Kenya (0 pt, 0-0, 0M)