XALMAINEWS-Dans la nuit du mardi à mercredi, la République démocratique du Congo a concédé le nul en déplacement contre la Mauritanie (1-1) lors des qualifications pour la CAN 2024. Cependant, les Congolais l’ont mauvaise contre certaines décisions de l’arbitre dont l’expulsion de Bakambu.

Premier buteur du match, l’attaquant congolais a ensuite été expulsé sur une simulation du gardien adverse et des décisions arbitrales qui font beaucoup parler.

Victorieuse à domicile à l’aller il y’a 4 jours, la République démocratique du Congo espérait enchaîner un nouveau succès contre la Mauritanie et se relancer dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Mais les Léopards du Français Sébastien Desabre se sont contentés d’un nul frustrant (1-1) dans la nuit de mardi à mercredi à Nouakchott. Un nul au goût très amer. Et pour cause ? Les visiteurs auraient été victimes d’un arbitrage assez partisan. Retour sur certains faits relayés par RMC : Premier buteur du match, Cedric Bakambu a ensuite été expulsé sur une simulation du gardien adverse et des décisions arbitrales qui font beaucoup parler. Au-delà du match nul qui ne fait trop leurs affaires, les Congolais sont scandalisés par l’arbitrage, étrange selon eux, du Tunisien Sadok Selmi.

L’ancien Marseillais avait marqué des le debut du match pour la RDC (9e, 0-1). Après avoir ouvert le score, le buteur de 31 ans a été fauché en direction du poteau par le gardien adverse. Un premier fait de match sur lequel l’arbitre n’a pas souhaité intervenir outre-mesure en mettant simplement un avertissement au portier. Toujours pendant la première periode, l’attaquant a cadré une frappe après avoir éliminé le gardien, mais l’ancien de de Villareal a été privé du but du break par une main d’un défenseur, non sifflée par l’arbitre.

Le pire restait à venir. De retour aux oranges, apres l’égalisation mauritanienne (57e, 1-1), Cédric Bakambu aurait mis la pression sur le gardien adverse après une passe en retrait pas assez appuyée d’un défenseur mauritanien. Si l’attaquant a retiré son pied pour ne pas toucher le portier, qui s’était emparé illicitement du ballon à la main sur une passe volontaire d’un coéquipier, Babacar Mbaye s’est jeté au sol dans une simulation grotesque. L’arbitre est central est tombé dans le panneau et après une petite échauffourée entre joueurs des deux équipes a donné un second carton jaune à Cédric Bakambu.

Excédé par cette décision arbitrale, Arthur Masuaku a tenu à défendre son partenaire au lendemain de ce match. Le défenseur congolais du Besiktas a crié au scandale dans une série de messages postés sur les réseaux sociaux (vidéos du match à l’appui).

« Au-delà du résultat: on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c’est le football. Mais des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez-nous et notre sport. Le gardien prend le ballon à la main sur une passe volontaire en retrait?? Cédric ne le touche pas et prend un deuxième jaune en plus? … Comment encore accepter ça en 2023 honnêtement? » A fulminé le joueur né en France.

Une victoire contre la Mauritanie aurait permis à la République démocratique du Congo de revenir à hauteur du Soudan (6 pts) à la deuxième place du groupe I et ainsi se rapprocher du Gabon (7 pts) après quatre journées dans ces éliminatoires. Mais avec ce nul, il faudrait à Chancel Mbemba et compagnie 2 victoires lirs des 2 derniers matchs face au Gabon et le Soudan pour se qualifier à la CAN ivoirienne.