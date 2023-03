Dès la reprise, les Locaux vont opérer 2 changements après celui de la première période. Pourtant ce sont les Lions qui vont se montrer les premiers dangereux par Boulaye, repris par la défense mozambicaine. Poussés par leur public, les Mambas sonnent la révolte, cependant les Lions restent solides. Le Mozambique obtient le premier corner de cette seconde période, mais sans gros effers (53e). La partie se débride avec beaucoup d’intensité. Le Senegal opère 3 changements, Habib Diallo, Formose Mendy et Dion Lopy, prennent les places du buteur Boulaye Dia (63e), de Youssou Sabaly touché et de Pape Matar Sarr. Au plus fort de la poussée mozambicaine, Sadio Mané d’un tir en pivot dans la surface adverse, rate le cadre (76e). Ce dernier revient après une echappée coté gauche, buter sur le gardien (80e). Dans les dernières minutes, les Mambas multiplient les velléités offensives, mais l’arrière garde sénégalaise avec un énorme Abdoulaye Seck, veille. Nampalys Mendy et Krepin Diatta prennent les places de Pathé Ciss et Ilman Ndiaye dans les 5 dernières minutes. Alfred Gomis a du s’employer par 2 fois pour saisir un puissant tir mozambicain (87e).Magré 5 minutes de temps additionnel 2 opportunités de Sadio Mané, le score resta inchangé.

Quatre jours après avoir infligé une raclée aux Mambas, les Lions se déplaçaient ce mardi pour rendre visite à leurs malheureux adversaires. Le Sénégal à qui une victoire suffisait pour s’offrir le ticket pour Cote d’Ivoire 2023, ne ne sont pas fait prier. La bande à Kalidou Koulibaly a fait le job. D’emblée, les Lions se campaient dans le camp adverse, et à la 3ème minute, Ilman Ndiaye ratait le cadre après un service de Sabaly. Les Mambas allaient réagir par Dominguos qui se procurer le premier tir cadré capté par Alfred Gomis (7e). Dominateurs, les Lions manqueront d’ouvrir le score par Sadio Mané dont le tir enroulé est devié en corner par le portier mozambicain (11e). Ce ne sera que partie remise, car 7 minutes plus tard, Boulaye Dia servi par Sadio, va ouvrir le score en fusillant le gardien adverse (0-1). Les champions d’Afrique maitrisent leur sujet et contrôlent la partie. Le Mozambique obtient son premier corner a la 24ème minutes là ou le Senegal en avait eu trois. Malgré de ultiples opportunités du côté sénégalais, le score restera inchangé et le score d’1 but à zéro sera maintenu jusqu’à la pause.

