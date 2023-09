Durant ce match, la grande attraction a été l’entrée en jeu du jeune Amara Diouf, après le but sénégalais. A 15 ans, 3 mois et 2 jours, la pépite sénégalaise et meilleur joueur de la CAN U17 2023, devient du coup le plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe nationale du Senegal

