Deuxième de son groupe derrière la Namibie, le Cameroun croisait le fer avec le Burundi pour décrocher son ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Pour cela, les Lions Indomptables ont fait le boulot, après une première periode pas du tout rassurante de leur part. Le Cameroun peut remercier le revenant André Onana, décisif dans ses buts en plus des 3 buteurs du jour, Bryan Mbeumo (46e, 1-0), Christopher Wooh (59e, 2-0) et Vincent Aboubakar (90e+3). Grâce à ce succès salvateur, le Cameroun (1er, 7 pts+3) s’adjuge la première place du groupe C, devant la Namibie (2e, 5 pts+0), le Burundi (3e, 4 pts-3) et le Kenya (4e, 0 pt).

