XALIMANEWS-Ce dimanche dans le cadre des Qualifications pour la CAN 2023 et pour le compte de la 6e et dernière journée, le Nigéria leader du groupe A et déjà qualifié,a pulvérisé les SaoTomé-et-Principe (6-0), alors que dans le groupe C le Togo, éliminé, a renversé le Cap-Vert qualifié en sa position de second de la poule, en remontant un passif de 2 buts (3-2).

Le leader incontesté du groupe A avec 12 points et d’ores et déjà qualifié, le Nigéria affrontait Sao-Tomé-et-Principe, avant-dernier du groupe avec un petit point au compteur. À domicile, les Super Eagles n’ont fait qu’une bouchée de leurs adversaires, pulvérisés sur un score fleuve de 6 buts à zéro. Victor Oshimen, le joueur de Naples qui a ouvert le score, s’est fendu d’un triplé (13e, 69e sp, 79e) ), les autres réalisations nigeriannes sont signées Lockman (27e), Taiwo Awoniyi (54e) et Samuel Chukwueze (84e). Avec ce large succès (6-0), le Nigéria consolide sa première place. Pour le compte du groupe C, le Cap-Vert, second, rendait visite au Togo, déjà éliminé. Menant par 2 buts à zéro après 20 minutes de jeu, des œuvres de (Kévin (4e, 1-0) et Benchimol (20e, 2-0), les Cap-Verdiens ont été renversés par les Locaux, qui ont réduit le score avant la mi-temps, par Denkey sur penalty (40e, 1-2), qui s’est offert un doublé pour permettre aux siens d’égaliser (2-2, 78e) avant qu’Abdou Ouattara n’offre la victoire aux siens (3-2, 88e).