XALIMANEWS-A l’issue de la 6e et dernière journée des phases de Qualifications pour la CAÑ 2023, dont quelques rencontres restent à jouer, on connaît déjà 21 des 24 pays qui disputeront la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera en Cote-d’Ivoire. Parmi les nations déjà qualifiées, on note une grande présence de la Zone UFOA A, avec 7 equipes qualifiées sur 9 dont le champion en titre, le Sénégal.

La Zone UFOA A en force dans ces phases de qualifications. Sur ses 9 représentants, exceptés la Sierra Leone, classée 3e de la poule A et le Liberia, 3e de la poule K et qui doit affronter le Maroc, les 7 autres nations de cette zone ouest africaine ont obtenu leurs tickets pour Côte d’Ivoire 2023. A savoir, le Sénégal, Tenant du titre, classé premier de la poule L avec 14 pts dont le dernier match s’est soldé par un nul (1-1) au Rwanda. Ensuite, il y’a la Guinée-Bissau (2e, 10 pts) derrière le Nigéria (1er, 15 pts), dans la poule A et qui affrontera les Leonais pour sa dernière sortie, le Cap-Vert, 2e de la poule B avec 10 pts derrière le Burkina Faso (1er, 12 pt, qui a été renversé sans effet par le Togo (3-2) ce dimanche, la Guinée (2e, 20 pts), qui a contraint le Malawi au nul (2-2) et classé derrière l’Egypte de Salah (1er, 25 pts), le Mali et la Gambie, pensionnaires de la poule G, classés respectivement, 1er (15 pts) après avoir disposé du Soudan du Sud (4-0) et 2e (10 pts) grâce à son nul devant le Congo (2-2). Enfin, la Mauritanie, après avoir perdu par pénalité son match gagné à domicile devant la RDC pour problèmes administratifs, a réussi la prouesse de renverser le Gabon ce samedi, pour s’inviter une 3e fois de suite à la grande messe du football africain. Ce qui fait au total, un nombre assez conséquent de 7 représentants à la prochaine CAN.

Avec ce fort continent au pays de la Lagune Ebrié, en Février prochain, la Zone UFOA A aura encore sont mot à dire et pourquoi pas, conserver encore le trophée, propriété des Lions de la Teranga. Ces derniers, avec les Aigles du Mali, seront les plus grandes chances de cette zone ouest africaine. Cependant, le Sily National de Guinée, les Requins du Cap-Verts, les Djurtus de la Guinée-Bissau et les Scorpions, qui ont été assez performants lors de l’édition camerounaise seront des adversaires à prendre très au sérieux. Sans oublier que le dernier larron, les Mourabitounes de la Mauritanie, seront à leur 3ème CAN de rang et compteront sur un certain vécu.