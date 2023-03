Après 3 victoires d’affilée dans la poule G , le Mali se rendait en Gambie avec l’espoir d’enchainer un 4ème succès. Mais en déplacement, les Aigles ont été surpris par les Scorpions (1-0), sur un but d’Omar Colley le joueur du Betiskas. En déplacement au Libéria et pour le compte du groupe K, l’Afrique du Sud s’est imposée (2-1) et devient dauphin du Maroc, en doublant son rival du joueur. A Windhoek, la Namibie a disposé du Cameroun et prend la têtedu groupe C. Après le nul (1-1) à Yaoundé ce vendredi, les Lions Indomptables ont subi la loi de leurs adversaires (2-1). Au Caire, l’Egypte de Salah, buteur, a laminé le Malawi sur le score de 4 buts à zéro, lui permettant de prendre la tête du groupe D, devant la Guinée. Dans le groupe J, la Guinée-Equatoriale a battu Bostwana (3-2), mettant la pression sur la Tunisie.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy