En conférence de presse d'avant match Sénégal/Mozambique comptant pour la 3ème journée des qualifications à la CAN 2023 en Cote d'Ivoire, le selectionneur des Lions, Aliou Cissé, était en conférence de presse. Le meilleur coach africain 2022 a parlé de son groupe, de l'adversaire mais aussi de l'immense carrière d'Idrissa Gana Gueye

D’emblée, le coach a fait l’état des lieux concernant son groupe, « comme vous le savez, on es la ensemble depuis lundi. On a pu faire 3 séances, on va rentrer sur notre 4ème séance aujourd’hui. L’ensemble du groupe », a déclaré Aliou Cissé non sans avoir évoqué Ismail Jacobs forfait sur blessure et Pape Gueye victime d’une contusion osseuse et indisponible pour ce soir. L’ancien capitaine des Lions de poursuivre, « l »ambiance est plutôt bonne, les joueurs sont très heureux d’être là et surtout concentrés à rentrer dans cette 3ème et 4ème qui sont 2 matchs très importants. Quand on voit le résultat du match Benin/Rwanda (1-1), je crois que en gagnant ce match là, ca nous permettra de prendre une option pour cette qualification qui est très importante pour la Cote d’Ivoire. » Revenant sur l’adversaire, le coach aux dreadlocks avoue, » C’est notre challenger. Ils ont 4 points. Avec ce qui s’est passé hier lors de Benin/Rwanda, ca doit les motiver davantage. C’est une équipe qui est allée gagner carrément au Benin et n’a pas encore perdu de match. Leur mentalité aujourd’hui, ce sont des gagneurs. On le sent, on le voit. A l’intérieur de cette equipe il y’a de très bons joueurs, des individualités qui sont quand même assez intéressants. Donc, je sais que nous allons vers un match très compliqué, très difficile surtout dans notre période où nous sommes maintenant. Mais nous, notre option c’est de nous qualifier, nous sommes les tenants du titre. Il est important de bien aborder ce match et surtout respecter l’adversaire comme il se doit et surtout jouer ce match pour le gagner.

Interpellé sur Gana Gueye qui est à 1 match (98) du record d’Henry Camara comme joueur sénégalais le plus capé, Aliou Cissé s’est lâché sans détour sur son régulateur de l’entre-jeu, » Pour Gana, je le savais pas. Je sais pas si c’est vraiment confirmé, si c’est les 100, j’en suis pas encore sûr. Mais parler de sa carrière tout court, que ca soit international ou que ce soit en club, c’est un pur produit sénégalais ancré dans la réalité sénégalaise, avec l’identité sénégalaise aujourd’hui qui représente cetteéquipe e nationale. Si y’en a où sur qui je peux me baser pour justement vehiculer cette identité sénégalaise, c’est bien Idrissa Gueye. C’est le vice-capitaine de cette équipe nationale, qui a été de toutes les campagnes depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui. L’avancée de ce football sénégalais, il en fait partie. Mais, que le féliciter, le féliciter de cette longue carrière qui est exemplaire en tout pour tous les jeunes sénégalais qui aspirent à devenir des footballeurs professionnels. Donc, un grand professionnel et un véritable gagneur. » Le joueur des Toffees saura apprécier les propos de son coach.