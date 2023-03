XALIMANEWS-Le Sénégal a réussi une belle opération ce soir face au Mozambique dans le cadre de la 3ème journée des qualifications à la CAN 2023. Les Lionceaux ont étrillé les Mambas (5-1) et confortent leur fauteuil de leaders.

Quel match des Lions en première mi-temps ! Il y’a longtemps qu’on avait pas vu les Lions marquer 4 buts dans les 45 premières minutes. Face aux Mozambicains pour le choc du groupe L, le Sénégal a très tôt pris le match à son compte. Déjà dès l’entame, les protégés de Cissé mettent le pied sur le ballon et Boulaye obtient le premier corner (3e). L’adversaire va se montrer dangereux en obtenant un coup franc qui ne donne rien (7e), avant que Sabaly d’une sublime frappe du gauche ouvre le score (9e, 1-0), juste après que Sadio Mané voit son tir contré. Bel entame des champions d’Afrique. Au milieu, le trio Gana, Nampalys et Pape Matar Sarr dicte sa loi et fluidifie le jeu des Lions. Alors qu’on jouait le premier quart d’heure, Sabaly le premier buteur délivre une passe à Sadio qui concrétise du gauche (15e, 2-0). Le Nanthio fête bien son retour. Les Locaux maitrisent leur sujet et l’adversaire peine à sortir de sa zone. Dominateurs, la bande à Koulibaly va mettre 2 autres buts avant la pause, par Ilman Ndiaye du gauche servi par Abdallah Ndour (31e, 3-0) et Boulaye Dia (39e, 4-0). Durant cette première periode, le Mozambicain Momadi (13e) et Pape Matar Sarr (31e), ont reçu chacun un carton jaune.

Dès la reprise, les Mambas vont surprendre les Lions en réduisant le score suite à un coup franc, par Vilanculos (47e, 4-1). Dans la foulée, Sadio Mané reçoit à son tour un carton jaune, après un coup de coude donné à son vis à vis. L’ancien joueur de Liverpool est apparu moins en forme durant ce match. Les visiteurs sont regallairdis par leur but et se ruent en attaque, mais sur une offensive sénégalaise, Mané adresse un centre pour Ilman qui rate sa frappe et Boulaye qui a suivi, envoie trop son tir. Sur l’action, faut saluer le bon travail d’Abdallah Ndour. Le Mozambique obtient le premier corner de cette seconde période (58e). Les Rouges procèdent à un triple changement (59e). Deux minutes plus tard, Gana vendange une offrande de Mané (62e). A son tour, le Sénégal opère 3 changements avec les entrées de Pathe Ciss, Habib Diallo et Krepin Diatta aux places de Nampalys, Boulaye Dia et Pape Matar Sarr. Les Mambas, qui ont opéré 2 autres changements, sont mieux dans cette seconde période. A un quart d’heure de la fin, Ilman Ndiaye sort pour Bamba Dieng. Le nouvel entrant qui aurait pu inscrire son but si son tir n’avait pas été contré (80e), revient pour envoyer trop son tir puissant sur un centre du trés bon Abdallah Ndour (82e). Finalement, c’est Habib Diallo servi par Bamba Dieng qui cloture la marque de d’une tête plongeante (88e, 5-1) avant que Moussa Niakhaté ne remplace l’excellent Abdallah Ndour. Du coup, ce 3ème succès en autant de sortie place les Lions en pôle position, eux qui auront besoin d’une victoire à Maputo pour s’inviter à la CAN 2023 en Cote d’Ivoire.