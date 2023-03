Depuis les réseaux sociaux, certains demandaient à manifester contre le président Macky Sall au stade Abdoulaye Wade ce vendredi jour de match Sénégal/Mozambique, comptant pour la 3ème journée des matchs de qualification à la CAN U23. Et face à une telle menace, des responsables de l’APR ont jugé bon de s’accaparer les billets, pour parer à toute tentative de sabotage. De ce fait, ils ont acheté les tickets en.vue de les redistribuer à leurs militants au détriment des vrais fans des Lions. Ces derniers, par la voix des Ulras se sont offusqués de la situation et ont pondu des communiqué via les réseaux sociaux :

