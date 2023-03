XALIMANEWS-Ce vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal vont recevoir les Mambas du Mozambique dans le cadre de la 3ème journée des qualifications à la CAN 2023. Leader du groupe L, le Sénégal repoussera son adversaire et dauphin de 5 points en cas de succès et confortera son fauteuil.

Les champions d’Afrique en titre retrouveront la pelouse du stade Abdoulaye Wade ce vendredi soir dans le cadre de la 3ème journée du groupe L comptant pour les qualifications à la CAN 2023. Amputée de plusisieurs cadres dont les plus illustres, Abdou Diallo, Ismael Jacobs et Edouard Mendy (blessés), la sélection sénégalaise se presentera avec un groupe de qualité, avec la présence de 4 nouveaux qui viennent d’intégrer la tanière, à savoir, Dion Lopy, qu’on ne présente plus, Noah Fadiga le fils de l’autre, Cheikh Tidiane Sidibé le vainqueur du CHAN et le très demandé Pape Ousmane Sakho du Simba FC de Tanzanie, crédité du plus beau but lors des CAF Awards 2022.

Après avoir disposé du Benin à domicile (3-1) et battu le Rwanda à Kigali (0-1), les protégés d’Aliou Cissé comptent 6 points soit 2 de plus que leurs adversaires, victorieux du Bénin en déplacement lors de la 2e journée (0-1) après avoir concédé le nul à domicile face au Rwanda (1-1) lors de la journée initiale. Pour ce match de ce soir, l’objectif est simple pour les champions d’Afrique : Gagner et conforter leur première place en comptant 5 points d’avance. En retrouvant leur public depuis la fin d’un Mondial réussi de leur part malgré l’élimination en quarts, les Lions qui vont retrouver leur talisman Sadio Mané, revenu d’une longue blessure qui l’avait privé de Qatar 2022, voudront offrir un bon spectacle à leur public agrémenté d’un succès. L’équipe adverse, de nature assez joueuse comme l’a dit hier Kalidou Koulibaly en conférence de presse, va essayer de jouer les empêcheurs de tourner en rond, mais si l’armada sénégalaise joue son jeu, la victoire sera dans son escarcelle.

Programme 3e journée Qual CAN 2023

Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio

19h 00 Sénégal/Mozambique

Classement Poule L après 2 journées